FT: Західні банки в росії минулого року сплатили Кремлю €800 мільйонів податків
- Автор:
- Оля Березюк
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Найбільші західні банки, які залишилися в росії, сплатили Кремлю понад €800 мільйонів податків 2023 року. Це в чотири рази більше, ніж у довоєнний період.
Про це пише Financial Times.
Сім найбільших європейських банків за розміром активів у росії — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP — повідомили про сукупний прибуток у розмірі понад €3 мільярди у 2023 році.
Ці прибутки були втричі більшими, ніж у 2021 році, і частково були отримані за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни.
Стрибок у прибутковості призвів до того, що європейські банки сплатили близько €800 мільйонів податків порівняно з €200 мільйонами у 2021 році, як показує аналіз FT. Це відбулося на додаток до прибутків американських кредиторів, таких як Citigroup і JPMorgan.
Податки, сплачені європейськими банками, еквівалентні приблизно 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік.
Іноземні кредитори виграли не лише від підвищення процентних ставок, а й від міжнародних санкцій проти російських банків. Такі заходи позбавили їхніх конкурентів доступу до міжнародних платіжних систем і підвищили привабливість західних банків для клієнтів у країні.
Більше половини податкових платежів європейських банків припадає на австрійський Raiffeisen Bank International, який має найбільшу присутність у росії серед іноземних кредиторів. Прибутки RBI в росії зросли більш ніж утричі — до €1,8 мільярда в період з 2021 по 2023 рік, що становить половину загального прибутку австрійської групи.
- У середині січня 2023 року The Financial Times писав, що понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф володимира путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.
- Водночас австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.
- У травні EUobserver писав, що Європейський Союз планує допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку, щоб ті не фінансували своїми податками повномасштабну війну рф проти України.
- 19 квітня 2024 року Reuters написав, що Європейський центробанк хоче змусити UniCredit вийти з ринку рф.