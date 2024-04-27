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Японія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Тепер до неї входять всі країни «Великої сімки» — Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Міжнародну коаліцію започаткували в лютому в Києві за спільної ініціативи України та Канади. Зараз її підтримують 36 країн.

Члени коаліції підтримують справедливе вирішення ситуації з незаконно депортованими і примусово переміщеними українськими дітьми. Також вони сприяють наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали через депортацію та примусове переміщення.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, росії чи Білорусі нібито на оздоровлення чи відпочинок у таборах. Володимир Зеленський заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тисячі дітей, яких депортували росіяни.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до росії, повернути вдалося менше за 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.