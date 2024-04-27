Російський НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинився після атаки дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російський нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані частково призупинив роботу після атаки безпілотників.
Про це директор з комплексної безпеки групи компаній «Словʼянськ ЕКО» Едуард Труднєв повідомив російському пропагандистському виданню ТАСС.
За його словами, десять дронів «прилетіли саме в завод», і там спалахнула велика пожежа. Також він припускає, що є приховані пошкодження НПЗ.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звинуватив в атаці безпілотниками Україну і заявив, що дрони цілилися на резервуарний парк і ректифікаційну колону.
Російське Міноборони повідомляло про збиття 68 українських безпілотників над своєю територією, і зокрема 66 — над Краснодарським краєм.
Нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані переробляє 3 мільйони тонн нафти на рік.
- Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. Раніше дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. 17 березня в росії після атаки дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
- Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн.