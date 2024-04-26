Метро на Виноградар: у бюджет Києва повернули 139 мільйонів гривень від компанії-підрядника

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Господарський суд Києва стягнув з компанії-підрядника, яка мала будувати метро на Виноградар, до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори встановили, що компанія отримала гроші з бюджету Києва на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар і поклала їх на депозитні рахунки, завдяки чому заробила відсотків на понад 139 мільйонів гривень.

Ще в жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом щодо стягнення цих грошей з підрядника на користь Київської міської ради.

Господарський суд столиці у 2022 році задовольнив позов прокуратури, через рік Північний апеляційний суд залишив це рішення в силі, але Верховний суд направив справу на новий розгляд.

Метро на Виноградар

Нові станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року. У грудні того ж року Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва. Метрополітен встиг сплатити 4 мільярди гривень (з ПДВ). Частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок метрополітену.