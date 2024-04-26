Український офіс міжнародного правозахисного руху Amnesty International очолила юристка Вероніка Вельч

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Українська юристка й фахівчиня з міжнародного лобізму Вероніка Вельч стала директоркою українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Про це повідомила Вероніка Вельч.

«Сьогодні Amnesty International Ukraine знаходиться в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу «скандальний звіт 4 серпня» продемонстрував неприємне, але очевидне — українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки — посилювати свої позиції», — заявила Вельч.

За її словами, багатомільйонний рух Amnesty International є саме такою платформою, де Україна має вести діалог з міжнародними учасниками, залучаючи їх до спільного вирішення надскладних проблем, зокрема щодо захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій.