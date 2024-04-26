Український офіс міжнародного правозахисного руху Amnesty International очолила юристка Вероніка Вельч
- Автор:
- Олександра Амру
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Українська юристка й фахівчиня з міжнародного лобізму Вероніка Вельч стала директоркою українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International.
Про це повідомила Вероніка Вельч.
«Сьогодні Amnesty International Ukraine знаходиться в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу «скандальний звіт 4 серпня» продемонстрував неприємне, але очевидне — українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки — посилювати свої позиції», — заявила Вельч.
За її словами, багатомільйонний рух Amnesty International є саме такою платформою, де Україна має вести діалог з міжнародними учасниками, залучаючи їх до спільного вирішення надскладних проблем, зокрема щодо захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій.
- 4 серпня 2022 року Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, — це російські війська.
- Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет.
- Через доповідь очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.
- 7 серпня 2022 року Amnesty International попросила вибачення, але генсекретар організації Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських і російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відправити Калламао у відставку.
- 9 серпня стало відомо, що норвезька філія Amnesty втратила понад 100 співробітників на тлі скандалу через цей звіт: 60 норвезьких членів подали у відставку на знак протесту проти організації, а ще 40 співробітників пішли у відставку без пояснення причин. 10 серпня на тлі скандалу у відставку пішов співзасновник шведського відділення Amnesty. Він пропрацював там майже 60 років.
- Пізніше Мінкультури України повідомило, що звіт базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях. В Amnesty це заперечили.