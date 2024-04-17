Росія почала виводити свої війська з Нагірного Карабаху, який відвоював Азербайджан

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З території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Азербайджан повернув під свій контроль, почали виходити російські «миротворці».

Про це повідомили азербайджанські медіа APA та Musavat. Пізніше інформацію підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перші російські «миротворці» та військова техніка покинули територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі декілька днів тому. Зараз монастир охороняє азербайджанська поліція.

Musavat із посиланням на джерела пише, що російські «миротворці» також виходять з бази в Ходжали. За даними видання, російський контингент залишить території Азербайджану за декілька днів.

Російські «миротворці» перебували на території невизнаного Карабаху з 10 листопада 2020 року. Згідно з умовами угоди між Вірменією, росією та Азербайджаном про припинення Другої Карабаської війни, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського коридору розгортався «миротворчий контингент» росії в кількості майже 2 тисячі військових з бронетехнікою.

Чому Нагірно-Карабаська Республіка припинила існувати?

Азербайджан 19 вересня 2023 року оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карбаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починав реінтеграцію регіону, а з 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за Нагірний Карабах понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.