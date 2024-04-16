У столиці Грузії почались сутички з поліцією на протестах проти закону про «іноагентів»

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Парламент Грузії сьогодні, 16 квітня, не став голосувати в першому читанні за законопроєкт про «іноземних агентів» і переніс це питання на 17 квітня нібито через тривалі дебати.

Про це повідомляє грузинська «Радіо Свобода».

За регламентом 17 квітня перед парламентом свою позицію представлять опозиція та правляча партія, а потім виступлять лідери фракцій та члени профільних комітетів. За процедурою парламент розглядає і голосує законопроєкт у трьох читаннях. Під час розгляду в першому читанні обговорювали загальні принципи й основні положення. У другому читанні законопроєкт розглядається за статтями, а у третьому до документу можуть бути включені редакційні зауваження.

Під стінами парламенту другий день тривають масштабні акції. Протестують опозиціонери, представники неурядових організацій, винороби, які закликають «уряд зрадників» піти у відставку, а також деякі журналісти. Вони виступають проти закону, схожого на російський.

15 квітня силовики вибірково затримували протестувальників, а вже сьогодні під стінами парламенту почались сутички із поліцією. Силовики використовують сльозогінний газ і відтісняють протестувальників від будівлі парламенту. Демонстранти кидають у поліцію різні предмети, є затримання. Повідомляють про кількох постраждалих.

За різними даними, кількість учасників акції протесту — від 8 до 15 тисяч людей.

Що передувало

Минулого року правляча партія «Грузинська мрія» вже вносила до парламенту законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих медіа, зібралося до сорока тисяч людей.

Протести закінчилися зіткненнями із силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду і дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.

8 квітня 2024 року у Грузії повторно внесли законопроєкт про «іноагентів». Через це біля будівлі парламенту відновились протести. 15 квітня законопроєкт почали обговорювати в парламенті. Юридичний комітет парламенту підтримав законопроект «про іноагентів». Президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка виступає проти законопроєкту, розкритикувала дії поліції та підтримала людей в їхньому прагненні до європейського майбутнього.