Чехія законтрактувала перші 180 тисяч боєприпасів для України

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У межах своєї ініціативи щодо пошуку й закупівлі артилерійських боєприпасів для України Чехія вже законтрактувала перші 180 тисяч снарядів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала у колонці для Financial Times.

«У найближчі місяці їх доставлять на український фронт. Ми ніколи б не досягли таких багатообіцяючих показників без сильної початкової підтримки Данії та Нідерландів — і приблизно 20 інших країн, які пізніше приєдналися до нас, пообіцявши допомогти», — заявив він.

І додав, що Чехія також готує контракти ще на 300 тисяч боєприпасів.

За його словами, протягом повномасштабної російсько-української війни Чехія поставила Силам оборони України понад мільйон великокаліберних боєприпасів. Чеська сторона намагається створити надійний механізм постачання боєприпасів, який вплине на ситуацію на фронті.

«Для цього ми використовуємо наш унікальний досвід, який ґрунтується на тривалій підтримці України, силі нашої оборонної промисловості та наших історично налагоджених контактах у третіх країнах», — пояснив премʼєр.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів має ще одну мету — дати Заходу більше часу для адаптації, оскільки війна «змінює наш світ, дні самовдоволення минули». Петр Фіала вважає, що західному світу треба створювати політику безпеки, яка включає суттєвіші інвестиції в захист для стримування агресорів.

«Усі ці зміни відбуваються: ми набагато більше інвестуємо в безпеку та модернізацію наших сил оборони. НАТО розширюється. І навіть ті діячі в окремих країнах, які донедавна вважали, що з росією можна вести розумні переговори, тепер повністю усвідомлюють свою частку відповідальності», — резюмував Петр Фіала.