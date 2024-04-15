Нідерланди нададуть Україні ще €4,4 мільярда протягом двох років
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уряд Нідерландів виділив додаткові гроші на військову і гуманітарну допомогу Україні на період 2024—2026 років — €4,4 мільярда.
Про це пише урядова пресслужба.
Це частина Весняного меморандума 2024 року, який погодив Кабмін Нідерландів. Також нідерландський уряд виділив гроші на свої самоврядування й оборону.
Минулого тижня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна виділила Україні мільярд євро на військову допомогу й ще €400 мільйонів на відновлення. Це стало додатковою допомогою до зобовʼязань у межах двосторонньої безпекової угоди між країнами.
- У 2024 році Нідерланди виділять на підтримку України €2,5 мільярда.
- Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.