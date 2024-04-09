Офіс генпрокурора: За час повномасштабної війни росіяни стратили 54 українських військовополонених
- Автор:
- Олександра Амру
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Офіс генерального прокурора розслідує вбивство 54 українських військовополонених. За цими фактами прокуратура має 27 кримінальних проваджень.
Про це в ефірі «Суспільного» заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України, Юрій Бєлоусов.
Коментуючи відео розстрілу українських військовополонених, опубліковане в соцмережах 7 квітня, Бєлоусов зазначив, що попередньо підтвердили: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряють. Також він закликав не озвучувати передчасно імена загиблих.
Бєлоусов зазначив, що за цим і попередніми фактами правоохоронці «відпрацьовують» не лише виконавців і відповідальне командування, але й найвище військово-політичне керівництво, оскільки «це не поодинокий випадок, а докази політики рф».
Випадки страт українських військовополонених фіксують з березня 2022 року. Суд уже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів і слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину і можливості оглянути тіло.
«Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами та неурядовими організаціями, які теж збирають інформацію. Наше завдання зараз — документувати, фіксувати, розповідати світові правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу», — заявив Бєлоусов.
- 7 квітня 2024 року російські Telegram-канали публікували відео, де російські військові розстрілюють трьох полонених українських бійців. Імовірно, на той момент вони вже були мертві, оскільки не рухались. В описі під відео зазначили, що це сталося поблизу Кринків Херсонської області.
- Офіс генпрокурора перевіряє причетність російських окупантів із 328 і 245 полків 104 дивізії ВДВ рф до розстрілу українських полонених бійців у Кринках. Водночас розслідують причетність й інших підрозділів російської армії, які могли бути поблизу Кринків у момент скоєння воєнного злочину. В Офісі генпрокурора зазначають, що інформація про розстріл українських військовополонених спершу зʼявилася в російських Telegram-каналах 6 квітня, а наступного дня українські правоохоронці розпочали слідчі дії.
- Це був пʼятий з лютого оприлюднений випадок розстрілу військовополонених. Перший випадок стався біля села Веселе (Бахмутський район) — там убили двох військових, другий — на позиції «Зеніт» в Авдіївці, де, ймовірно, розстріляли шістьох військових 110 бригади ЗСУ. Третій — поблизу Роботиного (убили трьох українських захисників). А 25 лютого зʼясувалося, що російські військові вчергове розстріляли українських військовополонених «на камеру». Момент страти засняв коптер. Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець вказує, що вбили щонайменше сімох полонених.
- Кількість встановлених фактів убивств українських військовополонених зросла за місяць. Якщо на початку березня повідомляли про 45 задокументованих фактів убивств військовополонених, які розслідували у межах 19 кримінальних проваджень, то зараз ідеться про 54 злочини.