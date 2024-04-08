У Грузії повторно внесли закон про «іноагентів». Біля парламенту почався протест

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Бюро парламенту Грузії зареєструвало законопроєкт про іноземних агентів. Юридичний комітет планує розглянути його 12 квітня, а остаточно його ухвалять до 28 червня.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Водночас обговорюють альтернативні версії законопроєкту. Політична група експремʼєра Георгія Гахарія «За Грузію» пропонує внести зміни до двох законів: один про порядок отримання грантів, інший — про бухгалтерський облік і звітність.

Ще один альтернативний законопроєкт представили представники «За Грузію» і позафракційна депутатка Теона Акубардія. Проєкт передбачає «захист від впливу держави-окупанта — російської федерації».

«Сотні тисяч людей абсолютно справедливо назвали цей законопроєкт «російським законом». Ви називаєте цей закон європейським, у приклад наводите Францію, однак росія — головна загроза західній демократії. У нас є історичний ворог — окупант», — заявив голова політичної групи «За Грузію» Бека Лілуашвілі.

За словами парламентського секретаря глави Грузії Георгія Мсхіладзе, якщо законопроєкт про іноагентів ухвалять у всіх трьох читаннях, президентка Саломе Зурабішвілі накладе на нього вето.

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії проходить акція протесту проти законопроєкту про іноагентів.

Демонстранти тримають плакати з написами «Через російський закон ми втрачаємо Європу» та «Несправедливий суд, прямуй за російським військовим кораблем».

Що передувало

Минулого року «Грузинська мрія» вже вносила законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих ЗМІ, зібралося до сорока тисяч осіб.

Протести закінчилися зіткненнями з силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду та дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.