У Грузії повторно винесуть на розгляд законопроєкт про «іноагентів». Минулоріч він спричинив великі протести

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Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» знову внесе до парламенту законопроєкт про іноземних агентів. Минулого року цей законопроєкт спричинив хвилю протестів у країні.

Про це заявив лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе.

У березні 2023 року грузинський парламент відхилив законопроєкт про іноагентів. За словами Мдінарадзе, текст нинішнього законопроєкту буде таким самим, але термін «агент іноземного впливу» замінять на «організацію, що здійснює інтереси іноземної держави».

За його словами, єдина вимога законопроєкту — публікація річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування. За порушення цієї вимоги передбачено лише штраф. Правляча партія Грузії вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, що фінансують «екстремізм і революційні процеси».

«Торік наша єдина провина була в проблемах із комунікацією. Це можуть бути мої особисті недоліки. Багато хто, можливо, щойно почув від мене, що я говорю тільки про зобовʼязання декларувати», — сказав Мдінарадзе.

За його словами, законопроєкт ухвалять у всіх трьох читаннях до кінця парламентської сесії. Мдінарадзе зазначив, що закони про іноагентів є у США, Ізраїлі та Австралії, обговорюють їх і в інших країнах. Причому під час перерахування Мдінарадзе не згадав росію. А саме з російським законом про «іноагентів» порівнювали грузинський законопроєкт.

Що передувало

Минулого року «Грузинська мрія» вже вносила законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Документ передбачав появу реєстру так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та медіа , які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Уже 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні схвалив законопроєкт, що призвело до масових протестів. Біля будівлі парламенту того дня, за оцінками місцевих ЗМІ, зібралося до сорока тисяч осіб.

Протести закінчилися зіткненнями з силовиками. Мітингувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон. Уже 9 березня партії, які раніше підтримали ухвалення документа, «відкликали» його. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники вимагали відставки уряду та дострокових виборів.

10 березня 2023 року парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про «іноземних агентів». Проєкт у другому читанні підтримав лише один депутат, 35 виступили проти.