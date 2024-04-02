Норвегія наполовину збільшить кількість призовників
- Автор:
- Оля Березюк
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7th Army Training Command / Flickr
Норвегія планує збільшити кількість призовників з нинішніх 9 тисяч до 13 600 у 2036 році.
Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду від 2 квітня.
Планується, що кількість строковиків у Збройних силах країни щороку поступово збільшуватиметься.
Також уряд Норвегії зосередиться на розвитку військового табору Тернінгмоен, де готуватимуть новобранців.
«Підготовка новобранців у Тернінгмоені буде розширена завдяки модернізації й створенню нових потужностей на території табору і буде розрахована на підготовку майже 1 800 новобранців чотири рази на рік проти приблизно 300 сьогоднішніх», — йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам наголосив, що країна повинна мати достатню кількість людей з потрібними знаннями в потрібний час.
«Подальший розвиток норвезьких Збройних сил вимагає від нас посилити тренувальний потенціал. Ми вже вживаємо відповідних заходів, але в майбутньому нам знадобиться більше людей з професійними військовими знаннями», — зазначив він.
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