Очільник ГУР Буданов: Про підготовку до теракту в Crocus City Hall росія знала щонайменше з 15 лютого

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що росія заздалегідь знала про те, що на території рф готують терористичну операцію.

Про це він повідомив під час Третього міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій, передає пресслужба Міноборони України.

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року рф знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки», — сказав Кирило Буданов.

За його словами, росія знала звідки прийдуть бойові групи та через які дві країни вони переміщувалися, аж доки не потрапили до рф.

«Для чого вони допустили, щоб це сталося — є кілька варіантів. Перше — це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант — вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну», — зазначив очільник української розвідки.

Він зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталося у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, намагаючись «знайти» в теракті «український слід».

«З’явилися пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це нісенітниця. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей», — заявив Буданов.

Він також додав, що росія сама створила хаос і вважала, ніби зможе його контролювати.

«Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталося й тут», — підсумував очільник ГУР.

Що відомо про теракт у Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджувало, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявило, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України — ніби таким чином путін хоче виправдати ще жорсткіші удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

26 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які вчинили теракт у Crocus City Hall, спочатку їхали у бік білоруського кордону, але розвернулися і попрямували на українсько-російський кордон.

Того ж дня директор ФСБ Олександр Бортніков визнав, що спецслужби США попереджали Москву про загрозу теракту. Він заявив, що інформація від американців була загальною — теракт планувався не на концерті, а під час псевдопрезидентських виборів. До того він взагалі бездоказово стверджував, що теракту сприяли українські, американські та британські спецслужби.

За останніми даними, кількість загиблих у Crocus City Hall сягнула 143. Серед них один громадянин Молдови.