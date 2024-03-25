ВМС ЗСУ: Під час атаки на Севастополь міг бути пошкоджений третій корабель рф — «Іван Хурс»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Військово-морський флот росії
У Військово-морських силах Збройних сил України заявили, що під час ракетної атаки на Севастополь 24 березня, ймовірно, був пошкоджений російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».
Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода» сказав, що інформацію наразі уточнюють. Російські Telegram-канали теж пишуть, що в «Івана Хурса» могли влучили дві ракети, однак на опублікованих раніше супутникових знімках цього не видно.
Плетенчук також підтвердив ураження двох великих десантних кораблів — «Ямал» і «Азов». Один з них «одразу відправився на ремонт». Скоріш за все, йдеться про ВДК «Ямал». Українська розвідка вранці зазначала, що саме він зазнав критичних пошкоджень.
Аналітики проєкту «OSINT з Гарбузом» після ретельного вивчення знімків схиляються до того, що Генштаб ЗСУ «не обманював» — БДК «Азов» і «Ямал» дійсно були уражені, із супутника це погано видно. Схожа ситуація була з ракетним катером «Аскольд», який ракетою атакували в листопаді 2023 року. Тоді супутникові знімки не показали пошкоджень, але фото від місцевих підтвердили його фактичне знищення.
- Розвідувальний корабель «Іван Хурс» призначений для звʼязку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Також він стежить за ворожими системами ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів рф. До складу флоту його прийняли у 2018 році, а вже в травні 2023 року його атакували українські морські дрони.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 25 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Це якщо не враховувати «Ямал», «Азов» та «Іван Хурс». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року. До початку війни на Чорному морі росія мала понад 70 кораблів.