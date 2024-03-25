ВМС ЗСУ: Під час атаки на Севастополь міг бути пошкоджений третій корабель рф — «Іван Хурс»

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Військово-морський флот росії

У Військово-морських силах Збройних сил України заявили, що під час ракетної атаки на Севастополь 24 березня, ймовірно, був пошкоджений російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода» сказав, що інформацію наразі уточнюють. Російські Telegram-канали теж пишуть, що в «Івана Хурса» могли влучили дві ракети, однак на опублікованих раніше супутникових знімках цього не видно.

Плетенчук також підтвердив ураження двох великих десантних кораблів — «Ямал» і «Азов». Один з них «одразу відправився на ремонт». Скоріш за все, йдеться про ВДК «Ямал». Українська розвідка вранці зазначала, що саме він зазнав критичних пошкоджень.

Аналітики проєкту «OSINT з Гарбузом» після ретельного вивчення знімків схиляються до того, що Генштаб ЗСУ «не обманював» — БДК «Азов» і «Ямал» дійсно були уражені, із супутника це погано видно. Схожа ситуація була з ракетним катером «Аскольд», який ракетою атакували в листопаді 2023 року. Тоді супутникові знімки не показали пошкоджень, але фото від місцевих підтвердили його фактичне знищення.