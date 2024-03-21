У США завершують погодження бюджету — на черзі пакет допомоги Україні

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає пріоритетним завданням Конгресу схвалення бюджету уряду на 2024 рік у розмірі $1,2 трильйона, адже опівночі 22 березня закінчиться тимчасове фінансування низки ключових урядових установ, про що він сказав на пресконференції.

Водночас Джонсон пообіцяв, що після бюджетного питання Палата зверне увагу на законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

За словами спікера, бюджет уже на фінішній прямій. Залишилося проголосувати за нього.

Наразі текст законопроєкту про бюджет не оприлюднений, хоча це планували зробити ще напередодні. Пакет, який, як очікується, ухвалять, стане завершенням роботи Конгресу США над законопроєктами про витрати на рік — майже через шість місяців після початку фінансового року.

Бюджет розбили на два пакети, другий з яких більший і включає близько $886 мільярдів на оборону, що на 3% більше, ніж у минулому році. Законопроєкт також передбачає фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, охорони здоровʼя та соціальних служб, праці тощо.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.

12 березня 2024 року США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 мільйонів. Це перший пакет підтримки США з 27 грудня 2023 року — тоді Штати передали $250 мільйонів.