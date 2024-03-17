У росії знову спалахнув нафтовий обʼєкт — цього разу в Краснодарському краї

Новини

Уночі 17 березня росію знову атакували безпілотники. Міноборони рф заявило про нібито збиття 35 безпілотників у Московській, Бєлгородській, Калузькій, Орловській, Ростовській, Ярославській, Курській областях та у Краснодарському краї.

У Краснодарському краї під удар безпілотників потрапив нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані. На заводі спалахнула пожежа. Місцева влада заявила, що це начебто наслідок падіння БпЛА. Після атаки одна людина загинула, але від серцевого нападу.

Браузер не підтримує відео

Цей нафтопереробний завод «Словʼянськ ЕКО» входить у пʼятірку найбільших компаній нафтопереробки Краснодарського краю. Підприємство включає установки з переробки нафти, ємності для зберігання сировини та готової продукції, власні залізничні колії та естакади зливу та наливу.