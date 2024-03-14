The Hill: Палата представників США готує свій пакет підтримки України. Він відрізнятиметься від того, що схвалив Сенат

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата розробляє новий законопроєкт про допомогу Україні. Він суттєво відрізнятиметься від того, що схвалив Сенат США 13 лютого.

Про це пише The Hill.

Джонсон на зустрічі із сенаторами-республіканцями сказав, що США мають надавати військову допомогу Україні не безкоштовно, а в кредит або ж передавати озброєння за ленд-лізом. На думку Джонсона, так допомога Україні не фінансуватиметься за рахунок американських платників податків. Також Джонсон припустив, що для фінансування допомоги Україні можна використати заморожені активи рф.

«Ніхто не хоче, щоб володимир путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні та піде далі в Європу… У цій ситуації є права і неправа сторони, добро проти зла, і Україна тут жертва», — сказав Джонсон на зустрічі з республіканцями.

The Hill підкреслює, що Джонсон не розкрив низку ключових подробиць про можливий законопроєкт. Зокрема, він не уточнив, чи наполягатиме на тому, щоб повʼязати схвалення допомоги Києву з жорсткою міграційною реформою у США. Це принциповий момент, оскільки демократи навряд чи погодяться на такий варіант.

Сенатор Джон Корнін, один з тих республіканців, які голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет із коштами на підтримку України, каже, що «оптимістично налаштований» після цієї дискусії з Джонсоном. Він вважає, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою для України. За словами Корніна, спікер Джонсон чітко показав, що готовий допомогти Україні.

Про те, що спікер Палати представників Джонсон і республіканці розробляють власний законопроєкт про допомогу Україні, раніше писало NBC News. Зараз цей законопроєкт далекий від повної реалізації, але він може переконати тих республіканців, хто раніше виступав проти продовження допомоги Україні.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні

12 березня 2024 року США оголосили про пакет допомоги Україні на $300 мільйонів. Це перший пакет підтримки США з 27 грудня 2023 року — тоді Штати передали $250 мільйонів.