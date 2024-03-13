Поставки обіцяних Чехією боєприпасів розпочнуться в червні

Новини

US Army

Артилерійські снаряди, які закуплять за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти до України на початку літа.

Про це заявив радник премʼєр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, повідомляє Euractiv.

«Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити боєприпаси в Україну. Поставки можуть розпочатися з червня», — заявив він.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, «де вони доступні за розумною ціною та розумної якості».

Координатори ініціативи усвідомлюють, що росія спробує зірвати поставки боєприпасів в Україну, тому всі деталі намагаються тримати в секреті.