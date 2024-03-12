В Естонії з 13 березня почнуть карати штрафом за авто з російськими номерами
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Естонія вимагає від власників автомобілів з російськими номерами перереєструвати транспортний засіб не пізніше 13 березня, інакше їм загрожує штраф до €400.
Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.
Вимога перереєстрації заснована на забороні на вʼїзд транспортних засобів з російськими номерними знаками, яка набула чинності в Естонії 13 вересня минулого року.
У поліційно-прикордонній службі Естонії пояснили, що користування автівкою з російськими номерами буде порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування незареєстрованим або не перереєстрованим транспортним засобом. У такий спосіб Естонія виконує рекомендації Єврокомісії про санкції.
За даними Департаменту транспорту, минулого року в Естонії вперше зареєстрували 83 авто з росії. За перші два місяці цього року в Естонії перереєстрували ще 13 транспортних засобів з російськими номерами.
- 13 вересня 2023 року Естонія перестала пропускати через кордон машини з номерними знаками рф. З того дня у всіх власників авто з російськими номерами було пів року, щоб покинути країну або перереєструвати транспортний засіб у Естонії.
- Восени минулого року заборону на вʼїзд автівкам з російськими номерами ввела і Фінляндія, а днями фінські митники заявили, що всі машини з російськими номерами мають покинути територію Фінляндії до 16 березня. При цьому поки невідомо, що станеться з цими автомобілями після 16 березня, якщо вони залишаться на території країни.
- 15 лютого 2024 року в Латвії також почали діяти поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволять конфісковувати автомобілі з російськими номерами за певних умов.
- Сьогодні у Литві затримали перше авто з російськими номерами. Тепер машину, ймовірно, конфіскують та передадуть на потреби України.