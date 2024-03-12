В Естонії з 13 березня почнуть карати штрафом за авто з російськими номерами

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Естонія вимагає від власників автомобілів з російськими номерами перереєструвати транспортний засіб не пізніше 13 березня, інакше їм загрожує штраф до €400.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

Вимога перереєстрації заснована на забороні на вʼїзд транспортних засобів з російськими номерними знаками, яка набула чинності в Естонії 13 вересня минулого року.

У поліційно-прикордонній службі Естонії пояснили, що користування автівкою з російськими номерами буде порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування незареєстрованим або не перереєстрованим транспортним засобом. У такий спосіб Естонія виконує рекомендації Єврокомісії про санкції.

За даними Департаменту транспорту, минулого року в Естонії вперше зареєстрували 83 авто з росії. За перші два місяці цього року в Естонії перереєстрували ще 13 транспортних засобів з російськими номерами.