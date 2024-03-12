У Литві затримали перше авто з російськими номерами. Його передадуть Україні
- Автор:
- Олександра Амру
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У литовському місті Мідники, що межує з Білоруссю, митники затримали перший автомобіль із номерними знаками рф. Тепер машину, ймовірно, конфіскують та передадуть на потреби України.
Про це повідомила Кримінальна митна служба Литви — установа литовської митниці, що бореться з контрабандою.
За кермом Audi Q7 з Литви до Білорусі прямував громадянин Молдови. Чоловік сказав прикордонникам, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження.
Зʼясувалося, що власниця авто — громадянка росії, а громадянин Молдови в автомобілі був сам. Водія ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та повідомили, що на нього чекає штраф і конфіскація машини. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення, а автівку вартістю €41 690 затримали.
Запроваджуючи нові правила, Литва виконує санкційні вимоги Єврокомісії. З 11 березня 2024 року зареєстровані в росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви. До того часу такі машини мали б залишити територію країни або перереєструватись у Литві. Останнє дозволялося автомобілям, що вʼїхали до Литви до 19 грудня 2023 року.
Виняток з нових правил стосується лише громадян росії, що прямують на зареєстрованих у рф транспортних засобах транзитом до Калінінградської області або з неї за спрощеним транзитним документом. Такий транзит через територію Литви не може тривати понад 24 години. Під час проїзду транзитом у транспортному засобі має бути його власник.
- Днями у митній службі Фінляндії заявили, що всі машини з російськими номерами мають покинути територію Фінляндії до 16 березня. При цьому поки невідомо, що станеться з цими автомобілями після 16 березня, якщо вони залишаться на території країни. Восени минулого року Фінляндія заборонила вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами. Тоді це також зробили Литва, Латвія та Естонія.
- 15 лютого 2024 року в Латвії також почали діяти поправки до «Закону про дорожній рух», що дозволять конфісковувати автомобілі з російськими номерами за деяких умов.