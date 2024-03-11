Україна вперше в історії здобула «Оскар»

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Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова став першою стрічкою від України, що стала лауреатом премії «Оскар». Фільм визнали найкращою повнометражною документальною стрічкою.

На сцену для нагородження з Черновим піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка і продюсер Василиса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному окупантами Маріуполі у 2022 році. Режисер виголосив промову, яку назвали найсильнішим виступом на церемонії:

«Дякую всім, хто допомагав створити цей фільм і супроводжував мене в цій подорожі. Це перший «Оскар» в історії України. Це честь для мене. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: «Краще б я ніколи не знімав цього фільму». Якби я міг змінити це. Щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав усе, щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян-українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники, всі солдати, які захищають свої землі і всі цивільні, які зараз перебувають в їхніх в’язницях. Я не можу змінити історію. Не можу змінити минулого. Але... Ми всі, всі, хто в цьому залі, найталановитіші люди у світі, можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя й ті, хто віддали свої життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кінематограф формує спогади. А спогади формують історію. Дякую всім. Дякую Україні. Слава Україні!»

Ще до «Оскару» фільм «20 днів у Маріуполі» отримав багато нагород і світове визнання. Стрічка удостоїлася призу глядацьких симпатій на головному фестивалі незалежного кіно Sundance у 2023 році. За цей фільм його творці (Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко) здобули також Шевченківську премію — найпрестижнішу нагороду за внесок у розвиток культури та мистецтва України.

Американські кінокритики назвали фільм найкращим у номінаціях «Режисерський дебют» і «Політична документалістика» на Criticsʼ Choice Documentary Awards.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату. Мстислав Чернов також отримав премію Гільдії режисерів Америки.

Під час нагородження премією BAFTA у Лондоні Чернов, весь у чорному, також говорив про Маріуполь: «Історія Маріуполя — це символ усього, що було, символ боротьби, символ віри. Давайте продовжувати боротьбу».

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.