Спецпредставник Китаю під час «туру» з вирішення російсько-української війни відвідав Київ

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Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час своєї поїздки в Європу для обговорень з врегулювання російсько-української війни відвідав Київ. З ним прибула і делегація КНР.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Китайську делегацію проінформували про ситуацію на полі бою, роботу «зернового коридору», повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих росією українських дітей.

Делагації показали зразки уламків збитої ракети виробництва Північної Кореї, розповіли про те, як росія використовує комплектуючи з третіх країн для виробництва озброєння, про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в умовах війни, ситуацію на ЗАЕС. З китайською делегацією обговорили Українську формулу миру.

Представники України порушили питання про те, як Китай може сприяти припиненню насильницької депортації українських дітей, обміну полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС.

З української сторони у брифінгу взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, заступники очільника ОП Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, представники Головного управління розвідки, Генерального штабу ЗСУ, посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радники керівника ОП Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

Свій «тур» спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей розпочав 3 березня з поїздки до Москви. Росія скористалася приїздом Лі Хуея для просування теми переговорів.