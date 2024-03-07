Чехія зібрала потрібну суму на 800 тисяч снарядів для України

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Президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага зібрала всю необхідну суму для закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Євросоюзу.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, передає ČTK.

За його словами, наступний крок за чеським урядом, який укладе меморандум і налагодить відносини. Потім Чехія повідомить усім країнам, які зробили внесок, про деталі та графіки закупівель і поставок.

«Я радий, що ми можемо працювати з такою кількістю партнерів у всьому світі, щоб надати необхідну допомогу [Україні]. Я можу гарантувати, що цього року буде доставлено сотні тисяч снарядів», — зазначив Петр Павел.

І додав, що в чеській ініціативі братимуть участь ще 18 країн.

На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. За даними Financial Times, Прага планувала зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.