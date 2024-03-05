ГУР: На борту російського корабля «Сергій Котов» загинули щонайменше 7 моряків і ще 6 поранені

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Головне управління розвідки Міноборони України назвало попередні дані щодо жертв серед екіпажу російського патрульного корабля проєкту 22160 «Сергій Котов», що його в ніч на 5 березня поблизу Керченської протоки атакували щонайменше 5 дронів-камікадзе Magura V5.

За попередніми даними, загинули 7 моряків і ще 6 поранені. 52 члени екіпажу, які перебували на кораблі, ворогові, ймовірно, вдалось евакуювати.

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що більшість екіпажу корабля «Сергій Котов» або загинула, або поранена, проте дані ГУР цього не підтверджують.

Також Плетенчук повідомляв, що на борту корабля міг бути гелікоптер. Ймовірно, це був або Ка-29, або Ка-27.

Про гелікоптер згадував командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), розмову якого перехопили фахівці ГУР і опублікували після атаки на корабель.