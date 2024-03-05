ГУР: На борту російського корабля «Сергій Котов» загинули щонайменше 7 моряків і ще 6 поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головне управління розвідки Міноборони України назвало попередні дані щодо жертв серед екіпажу російського патрульного корабля проєкту 22160 «Сергій Котов», що його в ніч на 5 березня поблизу Керченської протоки атакували щонайменше 5 дронів-камікадзе Magura V5.
За попередніми даними, загинули 7 моряків і ще 6 поранені. 52 члени екіпажу, які перебували на кораблі, ворогові, ймовірно, вдалось евакуювати.
Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук казав, що більшість екіпажу корабля «Сергій Котов» або загинула, або поранена, проте дані ГУР цього не підтверджують.
Також Плетенчук повідомляв, що на борту корабля міг бути гелікоптер. Ймовірно, це був або Ка-29, або Ка-27.
Про гелікоптер згадував командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), розмову якого перехопили фахівці ГУР і опублікували після атаки на корабель.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 5 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, якщо врахувати «Сергій Котов», а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року.
- У лютому 2024 року дрони ГУР Magura V5 затопили великий десантний корабель «Цезар Куніков». На його борту могло бути 87 членів екіпажу.