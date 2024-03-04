Екскерівники Twitter подали в суд на Ілона Маска — хочуть отримати $128 млн вихідної допомоги

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Четверо колишніх топменеджерів Twitter подали до суду на Ілона Маска, заявивши, що він нібито винен їм понад $128 мільйонів вихідної допомоги після звільнення. Позов подали до федерального суду в Каліфорнії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Позивачами є колишні виконавчий директор Twitter Параг Агравал, фінансовий директор Нед Сігал, головний юрист Віджая Гадде, головний юрисконсульт Шон Еджетт.

Екскерівництво звинувачує Ілона Маска в тому, що він намагався уникнути оплати додаткових витрат після того, як спробував відмовитися від угоди з придбання Twitter, але вже не зміг.

Агравал вимагає майже $57,4 мільйона вихідної допомоги, Сігал — $44,5 мільйона, Гадде — $20 мільйонів, а Еджетт — $6,8 мільйона.

«Оскільки Ілон Маск вирішив, що не хоче виплачувати вихідну допомогу позивачам, він просто звільнив їх без причини, потім вигадав фальшиву причину та призначив співробітників різних своїх компаній, щоб підтримували його рішення», — йдеться в скарзі екскерівників.

Як Ілон Маск купив Twitter

5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. У травні Маск запропонував відкласти угоду про купівлю Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.

8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».

Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня менше ніж 5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.

У жовтні 2022 року Ілон Маск за $44 мільярди придбав 9,2% акцій Twitter, став найбільшим акціонером і очолив компанію. Відтоді вона почала змінюватися — Ілон Маск звільнив її керівників і понад половину штату, запустив платну підписку, змінив назву на X і загалом провів ребрендинг. Він хоче перетворити X на платформу «для всього».