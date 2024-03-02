Очільник МЗС Словаччини зустрівся з Лавровим — Фіцо назвав це збалансованою зовнішньою політикою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим у Туреччині під час дипломатичного форуму. На це позитивно зреагував премʼєр країни Роберт Фіцо.
Про це повідомило посольство росії у Словаччині.
Що саме словацький і російський міністри обговорювали — невідомо, але посольство зазначило, що вони «обмінялися думками з найбільш актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо ситуації в Україні». Словацька дипломатія не коментувала цю зустріч.
Натомість на зустріч зреагував премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
«Нехай зустріч міністра оборони Роберта Калиняка з його американським колегою [Ллойдом Остіном] та одночасна зустріч міністра закордонних справ Юрая Бланара з російським колегою будуть прикладом нашої збалансованої та суверенної словацької зовнішньої політики для всіх сторін», — сказав він.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар говорив, що підтримує Україну як мирну, демократичну, суверенну країну, яка може стати частиною ЄС. Але водночас зазначав, що Словаччина закликає до якнайшвидшого початку мирних переговорів.
Словацька опозиція розкритикувала зустріч Бланара з Лавровим. Вона вважає, що нинішній уряд тепер орієнтується не на Захід, а на авторитаризм.
- Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питаннях щодо України та санкцій проти росії.
- Словацький премʼєр написав колонку для медіа, де назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією. За його словами, росія нібито має отримати «гарантії безпеки» щодо України. Пізніше в інтервʼю RTVS Фіцо заявив, що «єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину території України загарбникам».