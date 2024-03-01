Росія каже, що «готова передати Україні тіла людей з борту Іл-76». Україна назвала це спекуляцією

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Уповноважена з прав людини в рф Тетяна Москалькова заявила про «готовність передати Україні тіла людей, які нібито загинули під час катастрофи військового літака Іл-76 у Бєлгородській області».

«Так, готові, для цього все необхідне з погляду процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами», — сказала вона.

Водночас український омбудсман Дмитро Лубінць наголосив, що російська сторона вчергове починає спекулювати на темі падіння Іл-76. За його словами, росія досі не передала Україні офіційних списків, не підтвердила факт загибелі людей та не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

«Позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків і репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)», — наголосив Лубінець.

Що сталося з російським Іл-76

Уранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу і троє супровідників. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Жодних доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгорода під час обмінів, але цього разу промовчала. До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглянути місце події.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.