Польські протестувальники блокують кордон з Німеччиною

Новини

Getty Images / «Бабель»

Протести польських фермерів поширилися і на кордон з Німеччиною. Страйкарі перекрили автомагістраль А2 у Свєцько (поблизу Слубіць), що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері — це маршрут важливий для міжнародних перевезень. Протест заблокує рух для близько 17 тисяч вантажівок, які щодня перетинають польсько-німецький кордон.

Про це повідомляє Polsat News.

Блокада розпочалася вчора о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2, повідомило AFP з посиланням на старшу сержантку Єву Мурмило з прикордонного пункту у Слубіцях.

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 сьогодні.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня сьогодні.

Гвідо Ноак з Торгово-промислової палати східного Бранденбурга сказав німецькому радіо RBB, що побоюється масштабного «транспортного хаосу», який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують міжміськими об’їзними шляхами, а все ж намагаються проїхати міським мостом чи заблокованою дорогою.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Польські перевізники планують доєднатися до протестів фермерів і з 1 березня відновити блокаду на кордоні з Україною. Страйки офіційно припинили на початку січня — польський уряд тоді пішов на поступки і задовольнив деякі тодішні вимоги протестувальників.

Про це повідомляє RFM24.

Перевізники з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати переходи в населених пунктах Гребенне, Дорогуськ і Корчове. Можливо, протест охоплюватиме ще й доступ до переправи в Медиці.

Перевізники скаржаться, що українці нібито витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вони вимагають повернути дозвільну систему для перевізників з України.

Що відомо про протести поляків

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка нібито не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які не стосуються України.

20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але ввечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.

На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.

Польська влада погодилась на зустріч, але в іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до поляків 23 лютого, запропонувавши план деблокади кордону, що складається з пʼяти етапів: Україна погоджується на обмеження на експорт деяких товарів; звертається до Єврокомісії з проханням провести скринінг аграрної та транспортної політики, аби «зняти маніпуляції» навколо якості української продукції; при цьому Україна вимагає зупинити російський експорт; пропонує задля вирішення всіх непорозумінь створити цілодобовий тристоронній штаб із представниками України, Польщі та Єврокомісії; Україна також вимагатиме пропускати через кордон критично необхідні товари.

За словами премʼєра, Україна останні пʼять місяців не продає своє зерно, кукурудзу, насіння соняшника і ріпак на польський ринок. Через Польщу українське зерно їде лише транзитом. Ідеться про 5% українського аграрного експорту, бо основний маршрут — це «зерновий коридор» через Чорне море.