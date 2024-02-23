Розслідування: Українських дітей визозять до таборів Білорусі на перевиховання

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До Білорусі з початку повномасштабної російсько-української війни до жовтня 2023 року вивезли 2 442 дитини, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя.

Про те, як українських дітей вивозять з окупованих територій у дитячі табори на території Білорусі та як там їм навʼязують прорадянські наративи, мілітаризують, написали проєкт «Схеми» й білоруська служба «Радіо Свобода».

У літніх таборах Білорусі, як зазначають дослідники, пропагували ідеї, які «відповідають політичним інтересам росії та білорусі». У таборі «Дубрава» на концерті для українських дітей білоруські співачки-пропагандистки «Сестри Груздеві» розповідали зі сцени: «Щоб Байден здох, Господи, пробач мене, щоби Зеленський також, а путін процвітав. І взяв контроль над усією Україною».

Журналісти встановили, що до організації «відпочинку» українських дітей у Білорусі у 2022-му доклалося білоруське відділення ЮНІСЕФ (ООН), а ще білоруський Червоний Хрест. Також до переміщення дітей має прямий стосунок Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая.

Багато дітей вивозять до Білорусі з тимчасово окупованих росіяними Лисичанська та Маріуполя. Це організовується централізовано: вчителі або окупаційна влада повідомляють про можливість поїхати кудись. Однак навіть згода батьків на поїздку з точки зору міжнародного права не легалізує вивезення українських дітей, зазначила юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рошевська.

У серпні 2022 білоруський Червоний Хрест та ЮНІСЕФ у Білорусі організували «відпочинок» українським дітям у таборі «Берьозка» у Гродненській області. Це було в межах програми «Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення та підготовка до навчального року».

Українських дітей під час перебування в літніх таборах Білорусі возять до символів прорадянської пропаганди, проводять для них заходи з білоруськими силовиками, дозволяють фотографуватися з кийком і автоматом, возять на військові полігони. Також для дітей влаштовують сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів, а ще — поранених у голову прикордонників. До того ж дітей «психологічно підтримують» піснями російської естради на військову тематику, зокрема групи «Любе» та Ірини Аллегрової.

Як зазначила психолог Ольга Величко, чим молодші діти, тим простіше «перепрошивати» генетичну памʼять, тобто їм легше донести, що вони не українці, а росіяни чи білоруси. Особливо вразливими є діти-сироти.

Журналісти зверталися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі, щоб те прокоментувало свою участь у вивезенні українських дітей, але там промовчали. Був запит і до штаб-квартири ЮНІСЕФ у США.

Уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець зауважив, що ЮНІСЕФ уже відмовився від участі в подібних проєктах з вивезення українських дітей до Білорусі. ООН перестав фінансувати таке.