Ілон Маск: Перша людина з чипом Neuralink змогла управляти мишею на екрані силою думки

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Reuters

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск сказав, що перша людина, якій вживили мозковий імплант, повністю одужала і змогла керувати компʼютерною мишею за допомогою своїх думок.

Про це передає Reuters.

«Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без жодних негативних наслідків, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи», — сказав Ілон Маск.

Чип вживили пацієнту 29 січня. Раніше Маск казав, що першими користувачами Neuralink будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

Компанія Neuralink заявляє, що випробування на людях, які дозволили проводити в США, оцінять функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями за допомогою думок.

Випробування триватимуть протягом шести років. Для нього шукають людей з тетраплегією, яку вони отримали в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС).

Імплант Neuralink. Neuralink / YouTube