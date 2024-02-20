Суд продовжив арешт експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва до квітня

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Олексій Арунян / Ґрати

Соломʼянський районний суд Києва 19 лютого продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою без права на внесення застави до 18 квітня, пише «Суспільне».

Адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі журналістам заявив, що це перше засідання, де суд мав почати розгляд справи Богуслаєва по суті, однак часу на це забракло. Спершу суд розглянув клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а потім — продовження запобіжного заходу.

Адвокат заявив, що вони готуватимуть апеляцію на рішення про продовження запобіжного заходу Богуслаєву — це повʼязано з тим, що в нього різко погіршується здоровʼя. Волинець каже, що відповідні довідки є від медиків СІЗО.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до росії.