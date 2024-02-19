NASA показало середину космічного корабля, який висадить астронавтів на Місяць

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NASA

Фахівці NASA показали середину космічного корабля «Оріон», на якому космонавти облетять навколо Місяця у рамках місії Artemis-2. На цьому кораблі також планують доставити астронавтів на Місяць вперше з часів місії «Аполлон-17».

Про це пише Space.

Зараз команда Космічного центру імені Джона Кеннеді працює над кабіною екіпажу корабля «Оріон» — завершують внутрішнє оздоблення, встановлюють захисні панелі задньої оболонки та ізоляцію зовні, а також готують корабель до вакуумних випробувань навесні.

Чотири астронавти місії Artemis-2 — це командир екіпажу Грегорі Рейд Вейсмен, пілот Віктор Гловер (стане першою темношкірою людиною, яка покине низьку навколоземну орбіту), спеціалісти місії Крістіна Кох (перша жінка, яка вийшла за межі навколоземної орбіти) і Джеремі Хансен.

Місія Artemis 2 була запланована до запуску у листопаді 2024 року, проте її перенесли на вересень 2025 року. А отже, місію Artemis 3, що вперше з 1972 року поверне людей на місячну поверхню, перенесли на вересень 2026-го.

Місія Artemis 4, що передбачає доставлення житлового модуля на місячну орбітальну станцію Lunar Gateway, запланована на вересень 2028 року. У NASA кажуть, що затримки зумовлені міркуваннями безпеки, оскільки ще не всі технічні проблеми вирішені.