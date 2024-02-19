NASA показало середину космічного корабля, який висадить астронавтів на Місяць
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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NASA
Фахівці NASA показали середину космічного корабля «Оріон», на якому космонавти облетять навколо Місяця у рамках місії Artemis-2. На цьому кораблі також планують доставити астронавтів на Місяць вперше з часів місії «Аполлон-17».
Про це пише Space.
Зараз команда Космічного центру імені Джона Кеннеді працює над кабіною екіпажу корабля «Оріон» — завершують внутрішнє оздоблення, встановлюють захисні панелі задньої оболонки та ізоляцію зовні, а також готують корабель до вакуумних випробувань навесні.
Чотири астронавти місії Artemis-2 — це командир екіпажу Грегорі Рейд Вейсмен, пілот Віктор Гловер (стане першою темношкірою людиною, яка покине низьку навколоземну орбіту), спеціалісти місії Крістіна Кох (перша жінка, яка вийшла за межі навколоземної орбіти) і Джеремі Хансен.
Місія Artemis 2 була запланована до запуску у листопаді 2024 року, проте її перенесли на вересень 2025 року. А отже, місію Artemis 3, що вперше з 1972 року поверне людей на місячну поверхню, перенесли на вересень 2026-го.
Місія Artemis 4, що передбачає доставлення житлового модуля на місячну орбітальну станцію Lunar Gateway, запланована на вересень 2028 року. У NASA кажуть, що затримки зумовлені міркуваннями безпеки, оскільки ще не всі технічні проблеми вирішені.
- 16 листопада NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Її мета — максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, мета якої — уперше з 1970-х років повернути астронавтів на поверхню Місяця.
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