FT: Угорщина блокує новий пакет санкцій ЄС через Китай
- Автор:
- Ліза Бровко
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Угорщина заблокувала ухвалення нового 13-го пакету санкцій Європейського Союзу, тому що цього разу вона проти обмежень, повʼязаних із Китаєм.
Про це пише Financial Times.
ЄС хоче затвердити 13-й пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це доповнило б пакет фінансової підтримки на €50 мільярдів.
Напередодні пройшло засідання послів ЄС, де лише Угорщина була проти нового пакета. Якби не вона, то посли підписали б затвердження 13-го пакета санкцій, куди входять майже 200 осіб і компаній з росії, Китаю та інших країн, які допомагають Кремлю у війні.
«Угорці не погодилися через китайські компанії», — сказав один із чиновників.
Інший чиновник сказав більш делікатно про переговори — посол Будапешта «вимагав трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій».
Пропозиція санкційного пакета, серед іншого, включає санкції проти трьох китайських компаній і однієї в Індії. Якщо це залишиться в пакеті, то стане першим випадком, коли бізнес у материковому Китаї та Індії потрапить під санкції ЄС.
Дискусії щодо нового пакета триватимуть. ЄС намагатиметься встигнути ухвалити його до 24 лютого.
Водночас на тій самій зустрічі посли погодили юридичні тексти, потрібні для запуску пакета підтримки ЄС на €50 мільярдів для України.
- 1 лютого лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на €50 мільярдів. €17 мільярдів — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років. Україна розраховує отримати перший платіж на €4,5 мільярда з нового пакета допомоги від Європейського Союзу вже в березні 2024 року. Угорщина довго виступала й проти цього пакета допомоги, тому Євросоюзу довелося піти на компроміс з премʼєром Віктором Орбаном.
- 18 грудня ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти росії. Обмеження стосувалися алмазів, чутливих товарів і технологій, імпорту чавуну і сталі, зрідженого пропану, продажу танкерів тощо.