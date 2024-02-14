Держави IT-коаліції з кіберзахисту України підписали угоду про співпрацю

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Dennis Herring / US Cyber Command

Держави — учасниці ІТ-коаліції з кіберзахисту України підписали угоду про співпрацю.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Домовленість уклали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та, власне, Україна. Це перша така угода у межах коаліцій спроможностей.

Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції, підписавши Декларацію про наміри. Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації українського війська.

Угода про співпрацю закріплює наміри держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних шести років та разом розбудовувати взаємосумісну ІТ-інфраструктуру Міністерства оборони та ЗСУ.

«Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція — це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії», — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.