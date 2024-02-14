Держави IT-коаліції з кіберзахисту України підписали угоду про співпрацю
- Автор:
- Олександра Амру
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Dennis Herring / US Cyber Command
Держави — учасниці ІТ-коаліції з кіберзахисту України підписали угоду про співпрацю.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Домовленість уклали Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та, власне, Україна. Це перша така угода у межах коаліцій спроможностей.
Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції, підписавши Декларацію про наміри. Міністр оборони України Рустем Умєров впевнений, що вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації українського війська.
Угода про співпрацю закріплює наміри держав-учасниць надавати допомогу Україні протягом наступних шести років та разом розбудовувати взаємосумісну ІТ-інфраструктуру Міністерства оборони та ЗСУ.
«Завдяки коаліції ми зможемо обмінюватися досвідом щодо застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти. IT-коаліція — це потужний і ефективний майданчик для нашої взаємодії», — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
- IТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, які раніше вже зробили свої внески (€500 тисяч внесла Естонія і €10 мільйонів — Люксембург). Литва й Латвія також передали Україні допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
- Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних сил у галузі ІТ, звʼязку та кібербезпеки. Учасниками ініціативи є Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Японія і, власне, Україна. До коаліції 27 січня приєдналися ще Нідерланди та зробили свій перший внесок у €10 мільйонів.
- Із січня в Парижі почала роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar (фінансують це частинами Франція, Україна та союзники).
- Також минулого місяця Україна й Латвія заснували Коаліцію дронів і РЕБ. До неї вже приєдналися Швеція і Велика Британія.
- У листопаді 2023 року на «Рамштайні» створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина й Франція. До коаліції увійшли 20 країн.
- Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.