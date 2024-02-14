Залишилась «масляниста пляма». ГУР опублікував перехоплені розмови росіян на місці знищення ВДК «Цезар Куніков»

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Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплені розмови росіян на місці знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков». Якість запису дуже погана, але там чітко чути слово «уламки». Розвідка пише, що від ворожого судна після атаки залишилась лише «масляниста пляма», тобто ВДК затонув.

«Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 ВКС рф», — додали в ГУР.

За попередніми даними, «Цезар Куніков» був завантаженим, можливо, озброєнням і технікою.