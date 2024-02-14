Залишилась «масляниста пляма». ГУР опублікував перехоплені розмови росіян на місці знищення ВДК «Цезар Куніков»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплені розмови росіян на місці знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков». Якість запису дуже погана, але там чітко чути слово «уламки». Розвідка пише, що від ворожого судна після атаки залишилась лише «масляниста пляма», тобто ВДК затонув.
«Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 ВКС рф», — додали в ГУР.
За попередніми даними, «Цезар Куніков» був завантаженим, можливо, озброєнням і технікою.
- «Цезар Куніков» — це великий десантний корабель проєкту 775 Чорноморського флоту росії з бортовим номером 158. Такі кораблі призначені для висадки морського десанту, перекидання військ і вантажів. Вони можуть транспортувати бронетехніку, зокрема танки.
- Корабель був атакований дронами вранці 14 лютого. ВМС ЗСУ і Генштаб ЗСУ повідомили, що корабель затонув. Над морем літає російська авіація. На місці триває пошуково-рятувальна операція.
- Згодом ГУР показав відео атаки на ВДК — його знищили надводні дрони Magura V5, якими керував спецпідрозділ Group 13. У розвідці додали, що десантний корабель отримав критичні пробоїни лівого борту і почав тонути. Сталося це неподалік міста Алупка. Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу і брав участь у війнах проти Грузії, у Сирії та проти України. У ГУР додали, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 14 лютого 2024 року за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 25 катерів і кораблів, якщо врахувати «Цезар Куніков», а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року.