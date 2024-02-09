Bloomberg: Україна розробляє план дій на випадок припинення допомоги від США. Це гарантія для кредитування від МВФ

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна розробляє план дій на випадок припинення допомоги від США, щоб отримати кредитування від Міжнародного валютного фонду. План включає три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Україна може запропонувати цей план МВФ під час візиту місії до Києва. Він дасть гарантію, що Україна зможе обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомоги — це важлива умова для кредитної програми МВФ обсягом $15,6 мільярда.

Співробітники МВФ разом із керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм приїдуть з триденним візитом до Києва вже 12 лютого. Візит відбудеться напередодні перегляду кредитної програми МВФ, яка розблокує транш допомоги на $900 мільйонів.

Хоч Україна виконує свої зобовʼязання, Міністерство фінансів і Національний банк вважають, що існує ризик того, що рада директорів МВФ не схвалить наступного траншу без фіскального плану в разі подальшого блокування допомоги від США. За програмою МВФ, Україна цього року має отримати $5,3 мільярда.

Ключовим джерелом коштів для заміни допомоги США стане розширення внутрішніх державних запозичень, пише Bloomberg. Українські банки є високоліквідними, тож уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку в державні облігації. За прогнозами джерел журналістів, це може принести принаймні $5 мільярдів доходу цього року, але уряд також може підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

Що передбачає програма МВФ

Програма МВФ спрямована на підтримку фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, підтримку економічного відновлення, а також на зміцнення інститутів для довгострокового зростання в контексті відновлення та наближення України до вступу до ЄС.

31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України від початку повномасштабної війни — $15,6 мільярда. Перший транш на суму близько $2,7 мільярда в межах нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня 2023 року. Третій транш від МВФ надійшов 14 грудня.

А що не так із допомогою від США

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит у Конгрес на додаткове фінансування на приблизно $106 мільярдів. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 мільярда, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 мільярда), а також надання коштів на безпеку південного кордону США. Однак розгляд документа заблокували представники Республіканської партії, які наполягають на посиленні заходів контролю над міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав політичним шантажем відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі».

Наразі допомога Україні від Сполучених Штатів призупинена. Так триватиме, допоки Конгрес США не ухвалить нового фінансування.

8 лютого 2024 року Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило відкрити дебати щодо законопроєкту, тобто голосування не було фінальним. Після Сенату документ перейде до голосування в Палаті представників, але невідомо, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування та чи взагалі зробить це.