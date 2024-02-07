Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишаються в полоні ХАМАС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Армія оборони Ізраїлю підтвердила загибель 31 зі 136 заручників, які досі залишаються в полоні у бойовиків ХАМАС.
Про це повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.
Хагарі прокоментував публікацію газети The New York Times, яка напередодні з посиланням на ізраїльську розвідку писала про загибель 32 заручників. Видання стверджувало, що 30 заручників загинули від початку нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, а двоє загинули ще в 2014 році, під час попереднього конфлікту — відтоді їхні тіла утримували в секторі Гази.
Речник ЦАХАЛ уточнив, що зараз Ізраїль підтверджує загибель 31 заручника. Серед них 29 заручників, яких викрали 7 жовтня 2023 року, і солдати Орон Шауль і Хадар Голдін — бойовики ХАМАС викрали їх ще в 2014 році.
«Армія оборони Ізраїлю супроводжує сімʼї заручників у ці складні і важкі дні, наші представники надають сімʼям будь-яку підтверджену інформацію про їхніх близьких», — заявив Хагарі.
За словами єгипетських дипломатів, яких цитує видання The Wall Street Journal, ХАМАС заявив, що йому не відома точна кількість загиблих заручників. Крім того, бойовики стверджували, що деякі з заручників загинули через ізраїльські авіаудари — Ізраїль це заперечує.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці.
- 24 листопада 2023 року розпочалося перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС. Під час семиденного перемирʼя Ізраїль домігся звільнення понад 100 заручників.
- Нову угоду про звільнення ізраїльських заручників гальмують обидві сторони — в Ізраїлі умови бойовиків вважають «неприйнятними», а ХАМАС вимагає постійного припинення вогню до звільнення заручників. Катар, який виступає посередником у врегулюванні конфлікту, стверджує, що в останні дні ХАМАС посилає «позитивні відповіді» на можливу угоду про звільнення заручників. Катарські дипломати сподіваються, що нову угоду про звільнення заручників зможуть ухвалити найближчим часом.