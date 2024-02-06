Голову Верховного суду Князєва відсторонили від правосуддя
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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«Бабель»
Вища рада правосуддя відсторонила голову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Причиною цьому стало притягнення його до кримінальної відповідальності.
Таке рішення ВРП ухвалила 6 лютого, повідомляє пресслужба органу.
Рішення підтримали всі присутні 14 членів органу. ВРП вирішила задовольнити клопотання заступника генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
- 15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу.