Голову Верховного суду Князєва відсторонили від правосуддя

Новини

«Бабель»

Вища рада правосуддя відсторонила голову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Причиною цьому стало притягнення його до кримінальної відповідальності.

Таке рішення ВРП ухвалила 6 лютого, повідомляє пресслужба органу.

Рішення підтримали всі присутні 14 членів органу. ВРП вирішила задовольнити клопотання заступника генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.