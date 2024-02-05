Премʼєр Британії переконаний, що країна здатна захиститися від агресії росії

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що його країна здатна захиститися належним чином, якщо росія нападе.

Про це він сказав в інтерв’ю з Пірсом Морганом на TalkTV.

Коли премʼєра запитали, чи готова Британія захистити себе, якщо росія «розверне свої гармати» у британський бік, Ріші Сунак відповів ствердно.

За його словами, нині світ стає менш безпечним, що підтверджує повномасштабна російсько-українська війна, тому Британія збільшила інвестиції в оборонні витрати.

Однак напередодні Комітет оборони Великої Британії опублікував звіт, у якому йдеться, що Збройні сили країни не готові до війни «високої інтенсивності», тобто вони не готові як слід воювати у великій війні проти серйозного противника, такого як Китай або росія.

На тлі тривалої великої війни росії проти України і ризиків початку прямого конфлікту між Китаєм і Тайванем у Європі все частіше лунають заклики готуватися до масштабного військового протистояння. Нещодавно голова Військового комітету НАТО закликав Захід готуватися до всеосяжної війни з росією.