Хакери ГУР «поклали» сервер спецзвʼязку Міністерства оборони росії

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Хакери Головного управління розвідки «поклали» сервер спецзвʼязку Міністерства оборони росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зокрема, українські фахівці припинили обмін інформацією між підрозділами російського Міноборони, які користувались розташованим у Москві сервером спецзвʼязку.

Програмне забезпечення на атакованому сервері ФСБ рф затвердила як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Такий софт встановлювали на різних стратегічних обʼєктах державного сектора росії, зокрема й на військових.