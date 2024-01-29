Пʼять українських тенісисток увійшли до 35 найкращих світового рейтингу. Це національний рекорд

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Facebook / Elina Svitolina

Після завершення турніру Australian Open-2024 одразу пʼять українських тенісисток увійшли в список 35 найкращих рейтингу WTA. Це новий національний рекорд.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна — у світовому рейтингу вона посіла 19-те місце — це на 4 позиції вище, ніж торік. На 28-му місці опинилася Марта Костюк, для якої це стало особистим рекордом.

Даяна Ястремська посіла 29-те місце — це на 64 позиції вище, ніж у попередньому рейтингу. Леся Цуренко на 31-му місці, а Ангеліна Калініна — на 32-му.

Цьогоріч в основній сітці Australian Open Україну представляли сім тенісисток, що стало повторенням національного рекорду. Найуспішніше серед українок на Australian Open виступила Даяна Ястремська — вона стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open, і лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка, стартувавши з кваліфікації, дійшла до півфіналу Australian Open. Ястремська поступилася у півфіналі турніру китайській тенісистці Цінь Вень Чжен.

У парному розряді Australian Open українка Людмила Кіченок змогла вийти у фінал парного турніру — це вперше для України за 16 років. У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко Кіченок поступилася тайванці Се Шувей та бельгійці Елізе Мертенс.