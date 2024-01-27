Нідерланди доєдналися до IT-коаліції з кіберзахисту України та зробили перший внесок

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На засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди та зробили свій перший внесок у розмірі €10 мільйонів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних Сил у галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

У ході роботи Контактної групи Данія, зокрема, виділила 91 мільйон данських крон (понад €12 мільйонів) на кіберзахист України у межах ІТ-коаліції. Кошти підуть на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони — це важливий внесок у довгострокову підтримку кіберзахисту держави.

«Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень», — зазначила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.