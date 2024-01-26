ГУР: У день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших за історію повномасштабної війни обмін полоненими

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У день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших за історію повномасштабної війни обмін полоненими, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов відмовився називати точну кількість українських полонених, яких мали обміняти 24 січня.

«Ми не будемо надавати точної цифри. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один з найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний — 50-й, але, на жаль, не відбувся», — заявив Юсов.

ГУР не коментуватиме «списки» українських полонених, яких нібито мали обміняти 24 січня і які публікували російські пропагандисти, поки їх офіційно не опублікує росія. Юсов зазначив, що якщо росія офіційно захоче оприлюднити списки, то має це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими, тобто Міністерство оборони, спецслужби або гуманітарний штаб.

За словами Юсова, вимога створення відкритої міжнародної комісії з розслідування причин та обставин падіння Іл-76 є логічною й обґрунтованою. Адже треба вивчити рештки літака, чорні скриньки й, звичайно, уважно обстежити місце падіння Іл-76. Але росія усіляко відкидає можливість роботи такої комісії.

В ООН раніше заявили, що не можуть встановити присутність українських полонених на борту та зʼясувати обставини катастрофи.

А що сталося?

Вранці 24 січня в Бєлгородській області росії розбився транспортний літак Іл-76. Міноборони рф заявило, що його збили, а на борту було 65 українських військовополонених, шість членів екіпажу та троє супровідників — усі вони загинули. Російська влада заявила про зрив обміну полоненими. Ніяких доказів того, що в літаку були полонені, рф не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня планувався обмін. Там наголосили, що росія в минулому попереджала про необхідність безпеки повітряного простору Бєлгороду під час обмінів, але цього разу промовчала. 25 січня в ГУР розповіли, що на борту збитого Іл-76 мали бути вищі чиновники військово-політичного керівництва, однак російська ФСБ заборонила їм летіти в «останній момент». До моргу в Бєлгороді доставили всього пʼять тіл, а російським рятувальникам не дозволили оглядати місце події.

Генштаб ЗСУ опосередковано підтвердив, що українські війська збили Іл-76, додавши, що ворог використовує такі літаки для доставки в Бєлгород боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Харків і область. У своїй заяві Генштаб про нібито загибель українських військовополонених не згадував.

Командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув, що заява росіян про збиття Україною своїх же військовополонених — це дискредитація, щоб зменшити міжнародну підтримку.

Президент Володимир Зеленський доручив військовим і спецслужбам достеменно розібратися в ситуації. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні події. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження.