Reuters: Китай закликав Іран стримати атаки хуситів у Червоному морі, інакше це вплине на їхні торгівельні відносини

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Китай попросив Іран стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, інакше це позначиться на торговельних відносинах Пекіну з Тегераном. Відомо, що Іран підтримує єменських хуситів і розглядає їх як частину антиамериканської й антиізраїльської «вісі опору»

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Напади на кораблі й торгівлю між Китаєм та Іраном обговорювали на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні й Тегерані, проте джерела Reuters відмовилися сказати, коли ці зустрічі відбулися і хто на них був присутній.

«По суті, Китай каже: якщо нашим інтересам завдадуть будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявляти стриманість», — сказав журналістам неназваний іранський чиновник.

Напади на комерційні судна, що їх хусити атакують нібито на знак підтримки палестинців у секторі Гази, підняли вартість доставки і страхування. Вони також порушили ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким активно користуються китайські кораблі. Однак Китай не озвучив жодної конкретної погрози щодо того, як постраждають ірано-китайські торгівельні відносини, якщо хусити продовжать атаки в Червоному морі.

Зазначається, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо атакують будь-яке судно, повʼязане з Китаєм, або якщо інтереси країни зачеплять якимось чином.

Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торговельні відносини є односторонніми. Китайські нафтопереробники, наприклад, купили понад 90% сирої нафти, що експортував Іран минулого року. Проте на іранську нафту припадає лише 10% китайського імпорту сирої нафти, і Пекін має низку постачальників з інших країн, які допоможуть закрити дефіцит.

Раніше Financial Times писала, що США кілька разів зверталися до Китаю і просили закликати Іран стримати хуситів. За даними медіа, Пекін міг піти на це, оскільки від атак хуситів страждає і китайський бізнес.

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Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран.

У листопаді 2023 року хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader, на якому могли перебувати українці. На початку 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. 17 січня США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації. Низка ЗМІ повідомляла, що Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

23 січня США та Велика Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені — серед цілей були ракетні комплекси та пускові установки, системи протиповітряної оборони, радари та глибоко закопані сховища зброї.