Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт

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Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебідю) до 23 березня 2024 року.

Про це повідомили в Київській обласній прокураторі.

Він зобовʼязаний носити електронний браслет, не відлучатися з дому без дозволу суду, зʼявлятися за викликом до суду, а також не спілкуватися з потерпілими й свідками.

Справа митрополита

1 квітня 2023 року СБУ вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.

У липні СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтервʼю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер Павлу закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.

14 липня суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень. 9 серпня стало відомо, що за митрополита Павла внесли заставу — 33 мільйони гривень, його звільнили з-під варти. СБУ заявила, що це не вплине на справедливий розгляд справи. Пізніше адвокати заявили, що в Павла діагностували гострий інфаркт міокарда.