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Правоохоронці затримали Романа Гринкевича при організації виїзду за кордон.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу.

У пресслужбі написали, що вранці 22 січня в Одесі затримали пʼятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 мільярд гривень. Імʼя Романа Гринкевича назвав директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси 17 січня і готувався виїхати за кордон. Його оголосили в розшук 18 січня, а 19 січня суд видав дозвіл на затримання.

Тепер правоохоронці вирішують, який запобіжний захід Роману Гринкевичу обрати. Інші четверо підозрюваних уже під вартою.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.