WP: США готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів

Новини

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план тривалої військової кампанії проти єменських хуситів, після того як попередні удари не змогли зупинити атаки угруповання на кораблі в Червоному морі. Деякі американські чиновники турбуються, що тривала кампанія може втягнути США в «непередбачуваний близькосхідний конфлікт».

Про це пише The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела серед американських посадовців.

Стратегія США полягає в спробах підірвати військовий потенціал хуситів, щоб обмежити їхню здатність нападати на судна в Червоному морі та Аденській затоці. Або ж щонайменше США намагатимуться забезпечити достатнє їхнє стримування — щоб судноплавні компанії, які уникають ризику, відновили відправку суден водними шляхами регіону.

У коментарі виданню посадовці стверджують, що вони не очікують, що операція проти хуситів розтягнеться на роки, як попередні операції США в Іраку, Афганістані чи Сирії. Водночас вони визнають, що не можуть визначити кінцевої дати або спрогнозувати, коли військовий потенціал єменських хуситів достатньо зменшиться.

«Ми не намагаємося перемогти хуситів. Немає бажання вторгнутися в Ємен. Ми хочемо зменшити їхню здатність здійснювати такі атаки в майбутньому, і це включає в себе удари по інфраструктурі й збройних обʼєктах вищого рівня», — сказав неназваний чиновник.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран.

Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. 19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші — загалом понад 20 країн.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже вночі 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.

Через два дні хусити випустили протикорабельну ракету по контейнеровозу Gibraltar Eagle, що належить США і ходить під прапором Маршаллових Островів. 17 січня США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації

Увечері 18 січня єменські хусити втретє за останні дні атакували комерційне судно, а глава угруповання бойовиків Абдул Малік аль-Хусі в телезверненні пообіцяв надалі атакувати кораблі в Червоному морі.