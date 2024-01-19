CNN: США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до 2025 року
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до січня 2025 року. Невитрачені кошти, виділені на допомогу Україні, може заблокувати Дональд Трамп, якщо його знову оберуть президентом США.
Про це пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.
У 2023 році представники адміністрації та Конгресу почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року.
«Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які невитрачені кошти 2024 фінансового року, може статися, заблокує Трамп», — сказав виданню неназваний американський чиновник.
Минулої осені деякі найбільш радикальні члени Конгресу в приватних розмовах підрахували, що Україні знадобиться до $100 мільярдів для того, щоб пройти 2024 рік. Зрештою Білий дім зупинився на запиті в $61 мільярд на 2024 рік — це приблизно на $7 мільярдів більше, ніж просили на військову допомогу Україні на 2023 рік. Помічник конгресмена, знайомий з перебігом переговорів, сказав, що чим довше тягнуться переговори щодо схвалення цього пакету допомоги Україні, тим менша ймовірність його схвалення.
- Ще у вересні 2023 року Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.
- 7 грудня 2023 року Сенат США заблокував законопроєкт про гроші, зокрема для України. Республіканці голосували проти. Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Після цього Палата представників, від рішень якої залежить пакет, пішла на канікули щонайменше до другої половини січня.