CNN: США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до 2025 року

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США хочуть передати Україні якнайбільше допомоги до січня 2025 року. Невитрачені кошти, виділені на допомогу Україні, може заблокувати Дональд Трамп, якщо його знову оберуть президентом США.

Про це пише CNN з посиланням на джерела серед американських чиновників.

У 2023 році представники адміністрації та Конгресу почали обговорювати, як спрямувати якомога більше допомоги Україні до січня 2025 року.

«Важливо не тільки те, щоб гроші були виділені, але й те, щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які невитрачені кошти 2024 фінансового року, може статися, заблокує Трамп», — сказав виданню неназваний американський чиновник.

Минулої осені деякі найбільш радикальні члени Конгресу в приватних розмовах підрахували, що Україні знадобиться до $100 мільярдів для того, щоб пройти 2024 рік. Зрештою Білий дім зупинився на запиті в $61 мільярд на 2024 рік — це приблизно на $7 мільярдів більше, ніж просили на військову допомогу Україні на 2023 рік. Помічник конгресмена, знайомий з перебігом переговорів, сказав, що чим довше тягнуться переговори щодо схвалення цього пакету допомоги Україні, тим менша ймовірність його схвалення.