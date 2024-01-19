Суд арештував трьох фігурантів справи Гринкевича з правом на заставу в 500 мільйонів гривень

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Суспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про оборудки львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича із закупівлями одягу для ЗСУ. Його триматимуть під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вчора обрали запобіжні заходи ще двом фігурантам справи— Андрію Колотилу і Володимиру Тимківу. Їх теж триматимуть під вартою з можливістю внесення понад 500 мільйонів гривень застави.

Загалом з учора заарештували вже трьох учасників — двоє керівників підконтрольних Гринкевичу підприємств та їхнього представника. Четвертий фігурант перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, а п’ятого оголосили в розшук.

Ігоря Гринкевича та його сина Романа на засіданні не було. Зараз львівський бізнесмен Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО за підозрою у спробі дати хабар у $500 тисяч співробітнику Державного бюро розслідувань.

Де перебуває син Ігоря Гринкевича Роман — невідомо, 18 січня ДБР оголосило його в розшук. За словами речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сапьян, офіційно він не перетинав кордон, передає «Суспільне».

Також, як сказала Сапьян в ефірі «Радіо Свобода», Бюро не могло раніше затримати Романа Гринкевича, бо не мало достатньо доказів для цього.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабар слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його і затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.